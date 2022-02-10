2021年全球購併金融突破5兆美元，創歷史新高，又以科技、健康醫療登上兩大熱門主流。雖然今年受升息預期影響，科技、醫療產業股價紛紛跌落長期平均水準，但法人更看好，數位轉型的需求拉動下，進一步延續購併熱潮。據歷史經驗顯示，企業併購往往會推升投資人的風險偏好。去年科技大廠甲骨文、微軟均已啟動逾百億美元併購。

第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，去年購併熱潮湧現，反映三大市場環境：一是利率水準偏低，降低收購成本；二是疫情催化企業數位轉型、創新的壓力；三是對於景氣復甦的樂觀期待，促使企業、投資銀行和私募基金尋求購併機會。根據金融數據平台Dealogic統計，去年全球購併交易金額達5.54兆美元，年成長57%，改寫歷史新高紀錄。而最熱門的5大領域分別是科技、健康醫療、不動產、金融、公共事業與能源，尤其是科技領域，交易金額年成長74%，達1.4兆美元。

展望今年，雖然美國聯準會吹起升息號角，引發市場恐慌，造成科技、醫療產業股價大幅回落。不過黃筱雲認為，市場銀彈依舊充沛，其中，私募股權基金目前手握資金超過2兆美元，而且企業數位轉型與創新發展，已經成為不可逆轉之勢，預期資金仍將流向科技、醫療產業。

去年的併購案裡有幾個大的案子，可供參考：

一、金融科技：Square以290億美元，收購澳洲支付新創公司Afterpay。

二、醫療科技：甲骨文以283億美元，收購電子病歷公司Cerner；聯合健康子公司Optum以130億美元，收購美國最大醫療支付。

三、人工智慧：微軟以197億美元，購併語音識別技術公司Nuance。