全台國中、小將於明天開學，為降低傳染風險，基隆市長林右昌要求環保局及各區清潔隊於2月8至10日，至本市73所公私立學校及市立幼兒園，共81處校園戶外公共區域進行消毒工作，並請各校針對班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域加強清潔消毒，確保校園環境衛生安全。

教育處表示，因應疫情成立防疫工作小組，除要求學校維持使用用餐隔板、每日落實量測體溫並通報外，也定期進行防疫物資盤點，並於開學前再次進行口罩及酒精配發，截自2月10日止共發送69萬8308片口罩、教授聽障生教師使用的透明口罩3萬3130片、4萬6073瓶500ML酒精及402支額溫槍。目前各校物資量充足，設備也都有定期維護。

林右昌也要求衛生局安排在1月14至16日及19日為各校教職員進行第三劑疫苗施打，目前本府所轄各校已完成2劑疫苗施打教職員覆蓋率達99％，第三劑覆蓋率近70％，將於2月12日再次專案安排追打第三劑疫苗。此外，也指示教育處於開學日至各校進行校園防疫工作抽查訪視，確保學校落實防疫工作。

教育處指出，考量疫情尚未完全穩定，學校如於2月28日前有規畫舉辦戶外教育活動者，建議暫緩或延期，待疫情趨緩後再研議，將持續關注疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，建立安全健康的學習環境，如有遇停課情形，各校也已做好線上教學的準備工作。