近期歐美CPI與PPI皆創20年以上不等的歷史新高，聯準會（Fed）加速緊縮資金，提前在3月升息，使得美國公債殖利率彈升，但就歷史經驗來看，7次升息期間，美國公債殖利率上揚，全球高收益債表現均亮麗，凸顯資金避風港效應，建議優先布局提前買回策略優勢，及短天期的歐洲高收益債，降低資產波動度。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示，回顧2016～2018年高通膨、升息背景下，短天期高收益債波動低、穩步上漲。當通膨預期大於2％時，短高收的保護效果更明顯，因高通膨加上Fed升息，促使殖利率上揚，不利長天期高收債及投資等級債，建議往短天期高收債布局。歐洲央行目前偏鴿，且否認市場對2022年升息的預期，持續寬鬆的政策有利於歐高收的走勢。

尹晟龢指出，提前買回債券通常附有補償條款，保護投資人權益，因提前買回縮短存續期間，距離到期日愈近，掌握度愈高，可降低波動度，且能降低利率風險，創造滾動的現金流，持續投資新標的。

對發債公司而言，提前買回給予發行公司更多財務彈性，有機會以更低利率再融資，提升公司財務強度。整體來說，提前買回開啟低不確定性、高殖利率的高收益債新機，提升報酬勝率。