「朦朦朧朧、微醺不醉」。臺虎精釀全新推出「朦朧系」微醺系列，傳達「朦朧微醺，更曖昧」的微醺美好世界。首支系列產品「朦朧莓」（BlurBerry）於全臺7-11、超市正式上市，結合香甜可口的草莓與酸甜的乳酸多多的戀愛微醺風味，為即將到來的情人節更添曖昧微醺氣氛。

「朦朧莓」由酒標設計至酒款設定，皆以甜蜜可愛的粉色系元素為主，呈現出戀愛氣息與曖昧的氛圍。除了漂亮的透明粉紅色酒體外，更有著微氣泡的草莓多多酸甜口感，以及4％低酒精度等特色，朦朧微醺的感覺令人不僅臉頰粉嫩自帶妝感、口氣也甜甜蜜蜜，為空氣增加曖昧氛圍。

酒標設計部分，除了以符合草莓與多多乳酸飲品風味的粉紅色為主，更以通訊軟體慣用的“emoji”表情符號對話形式，取代文字資訊。將風味及飲用情境融合其中，不僅吸睛、更扣合當代溝通習慣。

朦朧莓」除了有著飽滿的草莓香氣以及乳酸飲品的酸甜口味，更有低酒精度、微氣泡碳酸感等清爽易飲的特性。不僅香甜順口，更沒有啤酒的飽脹負擔感。無論在家小酌、或者週末與三五好友相聚皆無比合適。「朦朧莓」販售通路包含：全臺7-11、citysuper、微風超市，以及全臺數十家合作的精釀餐酒館通路。

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