廖志城說，每個燈區都有不同意象，像水之鄉有小朋友彩繪的燈籠倒映在水面上，花之都則是不知埔里花卉。(公所提供／吳建輝南投傳真)

埔里鎮長廖志城表示，元宵節有走百病習俗，往年都在地心中心碑舉辦，今年移師到哲學之路步道，希望讓民眾在賞燈的同時，也能走出健康。(公所提供／吳建輝南投傳真)

春節過後緊接著就是元宵節，南投縣埔里鎮將在本周6舉辦為期9天的「埔里森林逐燈祭」，往年舉辦都吸引超過千人朝聖，去年因疫情停辦，今年在遵守防疫規範下恢復辦理，埔里鎮長廖志城表示，元宵節有走百病習俗，往年都在地心中心碑舉辦，今年移師到哲學之路步道，希望讓民眾在賞燈的同時，也能走出健康。

埔里鎮公所表示，「埔里森林逐燈祭」，是鎮內重要的慶典活動，由在地青年發起策畫，融合在地精神與創新元素，讓民眾更加認識自己的家鄉，並凝聚地方情感，活動將在2月12日星期六晚間展開，為期9天的展期，每天晚間5點半點燈至晚上10點。

廖志城表示，這次活動以地母廟為起點，哲學之路中心路口為終點，共設計五個主題燈區，包括「山之城、水之鄉、花之都、健之邑、藝之鎮」，浪漫的燈光在暗夜中為民眾指路，引導進入山城小鎮的山之城燈區，為整個燈節展開序幕。

廖志城說，每個燈區都有不同意象，像水之鄉有小朋友彩繪的燈籠倒映在水面上，花之都則是不知埔里花卉，健之邑則是以染色森林及埔里孩子設計的燈籠錯落擺設，營造充滿活力的景象，每個燈區都使用不同的材料與專屬色彩，創造出不同的氛圍與意象，就像埔里匯聚多元族群、景觀、特產，充滿愛與歡樂的城鎮。

廖志城還說，哲學之路步道全長有３公里，這次燈區從地母地母廟出發共有1.4公里的逐燈之路，而活動開幕當天會有竹材與LED串燈製作而成的「森林火炬」限量提供給民眾，讓民眾在夜間拿著火炬漫步森林，逐燈活動當天下午4時半發放，數量有限，發完為止。