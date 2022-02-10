華新科元月營收月增、年減 近四個月高點 16:142022/02/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公布元月營收，單月營收月增、年減，達34.3億元，為最近四個月高點，月增17.11％、年減7.64％；同集團佳邦（6284）則繳年、月雙減成績單。 華新科表示，受農曆新年假期前提前拉貨以及NB、伺服器、記憶儲存設備穩健的需求影響，華新科技1月份全球合併淨營收為新台幣 34.3億。 同集團的佳邦（6284）則呈現雙減，單月營收降至5.5億元，月減8.2％、年減1.48％。 旭東機械1月營收 逆勢成長 世界先進 元月營收開紅盤 #佳邦 #華新科 #全球 #月增 #元月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光群雷1月合併營收續創歷年單月新高 10:102022/02/10 財經 氣立1月合併營收創同期新高 15:202022/02/10 財經 日電貿元月營收寫歷史次高紀錄 15:402022/02/10 財經 權證星光大道－聯茂 訂單能見度高 04:102022/02/10 證券．權證 捷流閥業急單湧現 1月營收創同期次高 14:592022/02/10 財經 全球新冠確診逾4億例 Omicron亞型恐成主流病毒株 04:102022/02/10 話題觀察 晶圓二哥營收開獎 他嘆：明天會崩？散戶被4字嚇死 16:062022/02/10 財經 春節前銷售暢旺 揚秦元月營收創歷史新高 15:482022/02/10 財經 威剛元月營收33.21億元優於預期 14:592022/02/10 財經 電動車佔比攀升、充電市場規模年成長率雙位數 凱基未來移動基金力推新能源蓄電產業 09:592022/02/10 財經 《電腦設備》宜鼎1月營收同期高 胸懷AIoT世界盃 15:232022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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