華新科（2492）公布元月營收，單月營收月增、年減，達34.3億元，為最近四個月高點，月增17.11％、年減7.64％；同集團佳邦（6284）則繳年、月雙減成績單。

華新科表示，受農曆新年假期前提前拉貨以及NB、伺服器、記憶儲存設備穩健的需求影響，華新科技1月份全球合併淨營收為新台幣 34.3億。

同集團的佳邦（6284）則呈現雙減，單月營收降至5.5億元，月減8.2％、年減1.48％。

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