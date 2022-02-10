雖然新冠疫情還在延燒，但現在卻有越來越多國家改變思維並決定重新擁抱世界。在過去兩周裡，有更多國家宣布將重新開放國境或放寬邊境限制，其中也包括這兩年多以來邊境防疫管控最嚴格的地方。

與過去這兩年不同的是，在這些國家決定解封國門之前，全球疫情才剛創下高峰，根據世界衛生組織公布的數據，全球新冠病毒單日新增確診數在1月下旬突破了400萬例。

許多國家的所做所為，顯示它們在經濟上已經承擔不起一直鎖國，或是已不願再繼續封鎖下去。

去年底Omicron變種病毒開始在世界各地快速擴散，不管有沒有封鎖國境都難逃Omicron侵門踏戶，這也引發了對鎖國政策是否真的有用的質疑。

此外，根據Our World in Data的數據，現在全球的疫苖接種率已經超過五成，約為54%。藥物療法也可以成功預防與治療染疫重症。白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）等許多專家現在也多抱持「謹慎樂觀」的看法，稱這場大流行病可能即將進入新階段。

過去一周最重量級的進展，莫過於澳洲在周一宣布自2月21日起，將對所有已接種過兩劑新冠疫苖的旅客開放國境。這個消息意味著「澳洲堡壘」（Fortress Australia）時代的結束。

其鄰國「紐西蘭堡壘」也宣布將重新迎回已經完整接種疫苗的國際遊客。但和澳洲不同的是，紐西蘭上周提出分五階段逐步重啟國境的計畫，最快要到7月才會讓國際旅客入境，且已經接種疫苗的旅客必須在抵達後自我隔離10天。

菲律賓自2020年3月關閉邊境之後，在1月底宣布將於2月10日起開放150多個國家與地區已接種疫苗的國際旅客入境。該國的疫情在1月達到高峰，單日新增確診數一度突破30萬例。但根據世衛組織的數據，菲律賓2月10日單日確診數已經大幅降低至3543例。菲律賓觀光部門表示，重啟國境的決定與經濟困境有關，也可能配合其他東南亞國家的政策。

印尼峇里島雖然染疫人數仍持續攀升，但在上周已經開放完整接種疫苗的國際遊客入境。根據印尼政府在1月底發布的新聞，該國陽性率已經超過世衛組織的5%標準，每日接受檢測的人數亦顯著增加，但為了「重振峇里島的經濟」，政府仍決定重新開放國際旅客入境。

馬來西亞可能正要迎來Omicron疫情高峰，但仍在周二提出最快自3月1日起重啟國門的計畫，與泰國和新加坡提出的旅遊政策相似，旅客在抵達時將不需要進行隔離。根據馬來西亞衛生部的數據，該國近98%的成年人已經完整接種疫苗，其中三分之二以上接種輝瑞或阿斯特捷利康（AZ）疫苗，三分之一接種中國科興疫苗。

根據世衛組織的數據，儘管歐洲是新冠疫情的重災區，但希臘、法國、葡萄牙、瑞典和挪威等國家已經宣布將放棄已接種疫苗的旅客入境仍必須進行病毒檢測的規定。上周波多黎各與荷屬阿魯巴也採取了類似的措施。