行政院宣布解禁日本福島核食引發食安疑慮，國民黨以俄羅斯等國輻射殘留標準比台灣嚴格打臉蔡政府，食藥署今表示，俄羅斯「地處核災區域」且「飲食習慣與台灣不同」，兩者無法比較。國民黨文傳會主委凌濤說，遺憾食藥署為政治護航放棄專業，呼籲食藥署若心口一致，何不參考飲食習慣、地緣關係較近的韓國，也要求日本提出「17項核種之檢驗證明」？

蔡政府開放日本福島核食輸台，並強調台灣食安標準比美國、歐盟嚴格，國民黨以俄羅斯、烏克蘭規範嬰兒食品銫殘留量比台灣嚴格打臉，食藥署則澄清，僅擷取部分數據，有誤導民眾之虞，如俄羅斯等國僅規範銫137，但台灣是規範銫134和銫137的總和，且俄羅斯的飲食習慣與台灣大不同，難以比較。

對此，國民黨文傳會主委凌濤指出，食藥署稱「國民黨引用數據誤導民眾」，這才是睜眼說瞎話。現實就是如俄羅斯、烏克蘭等國，在最需要食安保護的嬰幼兒食品方面，訂定比我國更嚴格的食安標準，蔡政府應立即為謊稱我國標準最嚴格道歉。

凌濤抨擊，蔡政府刻意忽略「銫134」，因為半衰期短，僅2年，所以被驗出的機率越來越低，卻拿「銫134」加「銫137（半衰期30年）」的「表面嚴謹」欺騙民眾，忽略殘留比較長的元素，硬是要納入半衰期僅2年的元素來墊背， 這樣的檢測標準能稱是比國嚴格際嗎？如果不是故意，則代表食藥署無視科學證據，純以政治話術回應民意擔憂。

凌濤表示，食藥署以「地處核災區域」、「飲食習慣不同」質疑國民黨要求制定嚴格標準，更是自打嘴巴。行政院8日的記者會，稱台灣比美國、加拿大、歐盟標準嚴格，難道國人的飲食習慣跟美歐各國比較接近？我國無論飲食習慣還是與核災地區的距離，最值得參考的應是韓國標準，但蔡政府根本無心比對，由此可知，食藥署的這兩個理由，是純粹的政治話術。

凌濤認為，蔡政府若有心依循科學標準，以捍衛全民食安為前提處理核食進口，除了應仿效韓國對核食進口的謹慎態度，更應參考俄羅斯、烏克蘭等國對嬰幼兒、對弱勢族群食安的堅持，進一步分別訂定「銫134」和「銫137」的標準，以此規範的食安標準才能真正讓國人安心。