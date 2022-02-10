金門加強校園防疫 讓家長和學生都安心 17:022022/02/10 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金湖鎮長陳文顧（中）帶領清潔隊進入校園，協助開學前環境清消作業。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金沙鎮公所協助述美國小清消遊樂設施。（金門縣府教育處提供） 金沙國小教師清消教室的課桌椅，加強防疫確保學童安全。（金門縣府教育處提供） 烈嶼鄉公所協助西口國小清消遊樂設施。（金門縣府教育處提供） 明天開學日，金門各鄉鎮清潔隊協助校園環境清消，縣府教育處嚴陣以待，強調將持續完善防疫措施，讓家長放心，學生也能安心上課。 教育處說明，各校防疫小組已加強物資盤點和相關防疫作業，包括運用網頁、社群平臺、e-mail等方式，宣導家長及師生遵守相關防疫警戒措施，並請家長主動關心子女身體健康。相關防疫指引可至「金門教育fun學趣」粉絲專頁了解。 台師大攜手中嘉開課 產學共推媒體素養教育 鄭文燦赴大湳市場 喊話安心採買 #新冠肺炎 #台灣 #家長 #金門 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中小學明開學 賴清德提醒：認真學習不忘落實防疫 10:182022/02/10 政治 台灣好行金門線精彩 再獲觀光局評比雙料第一 15:072022/02/10 寶島 開學日落實防疫 新北警加強校園周邊交通疏導 16:592022/02/10 社會 北市部分學校畢旅照走 家長憂群聚 04:102022/02/10 地方新聞 開學在即！議員憂核食流入校園 「食安特攻隊」要求加強稽查 16:072022/02/10 生活 中市府守護市民健康 加強宣導進口食品產地標示 12:172022/02/10 生活 各級學校開學在即 苗栗畢旅前往疫情嚴峻縣市需徵得家長同意 11:522022/02/10 生活 中市推動閱讀認證「用猜的」家長淪人體翻譯機 17:102022/02/10 生活 基隆73所學校加強清消 降低傳染風險 16:582022/02/10 生活 林泉利快評》鄭運鵬才不是正常倫吧 16:422022/02/10 快評 大陸飛機闖馬祖東引 蔡適應：視同宣戰 17:232022/02/10 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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