金沙鎮公所協助述美國小清消遊樂設施。（金門縣府教育處提供）

金沙國小教師清消教室的課桌椅，加強防疫確保學童安全。（金門縣府教育處提供）

烈嶼鄉公所協助西口國小清消遊樂設施。（金門縣府教育處提供）

明天開學日，金門各鄉鎮清潔隊協助校園環境清消，縣府教育處嚴陣以待，強調將持續完善防疫措施，讓家長放心，學生也能安心上課。

教育處說明，各校防疫小組已加強物資盤點和相關防疫作業，包括運用網頁、社群平臺、e-mail等方式，宣導家長及師生遵守相關防疫警戒措施，並請家長主動關心子女身體健康。相關防疫指引可至「金門教育fun學趣」粉絲專頁了解。