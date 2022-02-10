針對美國政府傳出考慮對中國展開新的貿易調查一事，中國外交部發言人趙立堅10日回應，中方一向主張對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。

美國商會國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）美東時間9日表示，如果關於中國未兌現第一階段貿易協議採購承諾的磋商失敗，拜登政府將考慮採取多項行動，包括重啟對中國的貿易調查，結果可能導致對中國商品加徵關稅。

新浪財經報導，趙立堅10日在例行記者會中指出，2022年是美國前總統尼克森訪問中國暨「上海公報」簽署50周年，「上海公報」是中美簽署的第一個聯合公報，由此確立兩國發展相互關係應遵循的原則，特別是一個中國原則，這成為中美關係正常化及兩國建交的政治基礎。中美雙方將於近期舉辦一系列紀念活動，共同回顧歷史，展望未來。相關情況，中方將會及時公布。