環保署10日進行海龍風場第二次環差審查，由於變更海上變電站數量、變更海纜上岸位置、增加水下基礎樣式，因此需要進行環差，環評委員質疑打樁噪音影響生態，最後在海龍承諾噪音值及啟動減輕措施後，通過環差小組審查，後續提交環評大會續審。

開發單位海龍風場表示，本次主要變更內容為新增三腳套筒式結構和變更海纜路線、上岸點和陸纜路線等；另外兩風場將由原本各2座海上變電站，縮減為各1座變電站；整體變更將減少海、陸域施工影響範圍及施工期程。因應極端氣候及基礎結構負載安全，四腳/三腳套筒式結構將採相同設計標準，而三腳套筒基樁平均貫入深度約增加5公尺；經安全性評估達最適設計規劃，可確保風機安全及其生命週期結構完整性。

由於環評委員要求提出打樁噪音警示及降噪承諾，最終承諾海龍2號風場當中10％基樁數於打樁時，距基準點750公尺處水下噪音監測結果低於水下聲曝值159分貝，並承諾水下聲曝值達158分貝啟動相關減輕措施。