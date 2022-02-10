西洋情人節將至，百貨業者以坐擁高樓層景觀優勢，紛推出最佳情人約會餐廳名單，無論是準備好與曖昧對象浪漫告白，或是老夫老妻愜意約會，都能找到最投緣的餐廳，搭配百貨新春活動還可賺禮券回饋。

台北101歡慶情人節，搭配全館聯名卡滿5000元送200元、指定銀行滿萬送400元，尤其是89樓觀景台打造波希米亞風格「雲端上的花園秘境」，與窗外高空美景呼應，與情人創造「最高」的浪漫。餐廳部分，台北101推薦購物中心4樓的食令Shabu「情人節海陸套餐」，這份隱藏菜單包含深受女性喜愛的美國Prime牛小排、波士頓活龍蝦海鮮拼盤等，雙人甜蜜價5960元+10%。

台北101食令shabu情人節海陸套餐，雙人甜蜜價5960元。（台北101提供）

新光三越台北天母店CHILI’S 揪是有墨氣套餐，特價1799元。（新光三越提供）

新光三越網羅全台10大情人節約會餐廳，包括感受義式浪漫的福里安花神、米其林餐盤推薦WILDWOOD、最道地的韓國烤肉兩班家海陸套餐，或是MUCHOYAKI浪漫雙人套餐等，可透過新光三越App的skm eats功能輕鬆訂位，2月20日前還可搭配「新春卡利HIGH」活動，賺進禮券回饋。

微風南山和牛47－冬雅和牛套餐，推薦價3800元。（微風提供）

微風百貨旗下各店品牌，包含Breeze Super、GODIVA、Maison Kayser、查理布朗、KOBE SWEETS CAFE等，皆提供多樣化情人節商品選擇，也絕不能錯過百萬夜景的微風高樓層餐廳，如微風信義莫爾頓牛排館、饗饗、Sea To Sky、微風南山新葡苑四十六、和牛47、THE UKAI TAIPEI 、Smith & Wollensky等高樓層景觀餐廳，讓消費者與摯愛在美好夜晚感情更加升溫。