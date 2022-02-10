以發掘平凡生活中的「好風景」聞名的PTT表特版，能被推爆的正妹、帥哥都是水準之上，近日，有網友在表特版以「正妹隱乳」為主持發文，貼出一連12張美女照片，興奮發表自己發現一名正妹包緊緊時清純可愛， 完全看不出換件衣服或穿泳裝，身材有這麼大的變化，眾網友嘖嘖稱奇，激喊根本是魔術級隱乳，「我需要門來破解這個魔術」。

一名網友以「隱乳正妹」為題來分享自己的大發現，他貼出了一系列照片，主角是一名清純正妹，一開始的幾張，是該正妹穿著日常衣物的照片，可以看見主角似乎身材嬌小，留著及肩中長髮，皮膚相當白皙，而五官雖然不深邃，但看著非常斯文秀麗，散發鄰家女孩清新氣質。

沒想到接下來的照片畫風驟變，女孩的泳裝照被挖出，有連身的也有比基尼，只見正妹穿了一件細肩帶連身黑色泳裝，胸下到低腰處挖空，豐滿上圍大方見客，南半球甚至只靠一條線支撐，畫面超養眼，跟她穿著日常服裝時落差超大。

據悉，該名正妹是南韓人，創了個人IG帳號「「up.ub」，經常在上頭分享生活照，除了風景與美食外，她也經常放送福利分享比基尼照或池畔辣照，有著跟甜美臉蛋不太相襯的魔鬼身材，PTT網友們看完也驚呼連連，「娜美身材」、「怎麼辦到的？隱爆」、「我需要門來破解這個魔術」、「韓妹就是這麼神奇，而且看起來不像假的」，觀察該正妹的IG，恐怕要讓廣大男性網友失望了，正妹似乎已有男友，去年7月還貼出兩人甜蜜同框照，歡慶交往2週年紀念日，最近兩人也有出遊照曝光。