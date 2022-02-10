台中許姓男子長年患有慢性咳嗽，且他常感覺喉嚨異物感，原本以為是感冒或聲帶長繭，多次就醫卻未改善，日前到耳鼻喉科檢查發現左側聲門長了顆0.5公分大的肉芽腫瘤，研判是胃酸逆流到喉嚨引發，所幸經7個月的治療，胃酸逆流問題改善，腫瘤也消失了。

烏日林新醫院耳鼻喉科主任洪宇軒指出，經問診後，發現許男工作壓力大、三餐不正常，近幾年常出現慢性咳嗽，吃了不少消炎藥都沒用；胃酸逆流至喉嚨會導致聲門黏膜紅腫、增厚，嚴重者甚至會長出腫瘤，此為「咽喉逆流症」，許男的腫瘤若不積極處理，恐可能轉變為喉癌。

醫師研判許男的肉芽腫瘤應是胃酸逆流所引發，但許男根本未發現自己有胃食道逆流的問題。洪宇軒強調，許男經藥物治療胃酸逆流的問題，1個月後即感覺喉嚨異物感、聲音沙啞的問題有大幅改善，但聲門腫瘤仍在，決定繼續接受藥物治療，7個月後腫瘤就不見了。

醫師指出，胃食道逆流是現代文明病，其通常症狀為胸悶、火燒心、嘔酸水，但很多人不知道胃酸也會逆流至喉嚨、引發喉部不舒服，而咽喉逆流的症狀則有持續想清喉嚨、鼻涕到劉、吞嚥困難、多痰及聲音沙啞、呼吸困難等。

根據統計，耳鼻喉科門診的就診患者中，約有10％患者是逆流問題，其中聲音沙啞者有超過一半是咽喉逆流引起。洪宇軒提醒，食道一天內逆流超過50次，就可算為胃食道逆流，但若是咽喉偵測到1次逆流就算是咽喉逆流病症，民眾若出現相關症狀應儘速就醫檢查。