宜蘭、羅東社區大學今年規畫300餘門課程，即日開始註冊，宜蘭社區大學表示，社大開設的課程以宜蘭在地知識為優先，今年開設的「太平洋戰爭的故事」等39門課程，祭出半價優惠，歡迎鄉親選讀。

宜蘭社大的半價優惠課程有20門，羅東社大有19門，優惠課程以在地人文為主，如「來聽老厝講故事」、「宜蘭史料與史學」、「遇見同鄉‧蔣渭水」等課程，另外也有「越南語中的生活會話」、「輕鬆月琴彈唱班」等課程優惠。

10日宜蘭社大邀請「太平洋戰爭的故事」講師楊基山說明課程，楊基山表示，宜蘭與二戰的歷史息息相關，也留有機堡等二戰歷史遺構，在陳氏鑑湖堂的陳家宅院部分牆面，還留有美軍空襲時機槍掃射的彈孔。

宜蘭社大校長林庭賢表示，社大在宜蘭23年來一直是在推廣在地文化，開設的課程以宜蘭本地的在地知識為優先，如楊基山的「太平洋戰爭的故事」，透過課程與大家分享研究的成果，這門課也是今年社大的新課程之一。

林庭賢表示，社大不是為了營利，也會不計成本來開課，盼能讓鄉親從課程中了解本地的歷史文化和環境；受到疫情影響，社大也會配合中央流行疫情指揮中心的指示，因應防疫來調整。

宜蘭、羅東社大即日至19日辦理註冊，有意選修各類課程的鄉親，可在周一至周五下午3時至晚間9時，周六上午9時至下午3時30分，親自前往位於宜蘭市復興國中內的宜蘭社大、羅東鎮東光國中內的羅東社大辦公室辦理選課。