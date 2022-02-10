大陸外交部發言人趙立堅今天（10日）主持例行記者會。有記者就美方稱中方未完成中美第一階段經貿協議中的承諾、美方或將開啟新一輪對中關稅調查一事提問。

趙立堅回應說，關於中美第一階段經貿協議的相關具體問題，請向主管部門去瞭解。作為原則，我可以告訴你，中方一向主張，對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓，無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。