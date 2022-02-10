美或開啟新一輪對中關稅調查 陸外交部：威脅和施壓無助解決問題 17:162022/02/10 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人趙立堅。取自新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人趙立堅今天（10日）主持例行記者會。有記者就美方稱中方未完成中美第一階段經貿協議中的承諾、美方或將開啟新一輪對中關稅調查一事提問。 趙立堅回應說，關於中美第一階段經貿協議的相關具體問題，請向主管部門去瞭解。作為原則，我可以告訴你，中方一向主張，對於兩國經貿關係中的問題，中美雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。從自身單邊利益出發進行威脅和施壓，無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。 美擬重啟貿易調查 中方：無助解決問題 美國全國商會：拜登擬對陸關稅展開新調查 #新一輪 #關稅 #調查 #威脅 #施壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國對美採購進度落後 美方擬重啟貿易調查 11:182022/02/10 財經 工總調查：關稅貿易障礙 衝擊台商競爭力 04:102022/02/09 財經要聞 瑞銀調查：半數高資產客滿手現金伺機而動 21:392022/02/08 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元長多 宜拉回布局 04:102022/02/10 證券．權證 美41參議員：移除對中國產品懲罰性關稅 04:102022/02/10 產業財經 美太陽能板業者要求調查 中國業者轉移他國避稅 11:342022/02/10 財經 年初一泡湯疑心肌梗塞 前調查局諮詢業務處副處長猝逝同仁不捨 11:252022/02/10 社會 川普帶走白宮文件 傳國家檔案局要求司法部調查 15:402022/02/10 國際 美鬆綁光電進口關稅 光電類股同歡 04:102022/02/08 全球財經 BCG後疫情全球數位轉型大調查：僅三成五企業數位轉型成功 13:002022/02/10 財經 大宗物資降稅 稅損約百億元 16:092022/02/08 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。