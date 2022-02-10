櫃買中心表示，國邑藥品科技公司（6875）在今（10）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，國邑藥品公司成立於2000年5月間，董事長為王建治，主要經營業務是新藥研發（新型藥械投藥系統），送件時資本額為4億8923萬元。國邑藥品公司2020年業績，營收為零，稅前虧損1億8169萬元。