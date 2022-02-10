國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，國邑藥品科技公司（6875）在今（10）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，國邑藥品公司成立於2000年5月間，董事長為王建治，主要經營業務是新藥研發（新型藥械投藥系統），送件時資本額為4億8923萬元。國邑藥品公司2020年業績，營收為零，稅前虧損1億8169萬元。 台灣大第四度榮獲永續年鑑銀獎 2040年前100％使用再生能源 中市推動閱讀認證「用猜的」家長淪人體翻譯機 #系統 #國邑藥品 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #科技公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 台北通傳「伺服器是阿里雲」網友全炸鍋 北市資訊局回應了 14:172022/02/10 政治 《生醫股》友華高致敏性無菌針劑廠通過認證 07:442022/02/09 財經 趨勢科技呼籲 企業應立即修補Samba 開放原始碼軟體漏洞 12:522022/02/09 財經 《半導體》第三代半導體領域 達能尋求發展機會 16:482022/02/10 財經 衛福部擴大試管嬰兒補助 40多歲人妻成長率最多 16:292022/02/09 財經 法德藥違反重訊規定 遭罰12萬 04:102022/02/10 證券．權證 證交所：強化券商資安防護 確保交易安全 15:392022/02/09 財經 高通、法拉利達成策略技術合作 跑車、F1、電競訂單通吃 15:342022/02/09 財經 凱基證券助弱勢家庭 寒冬送暖10年不間斷 11:202022/02/10 財經 中信全台最大ATM現身台北街頭 搶美鈔區吸睛 15:122022/02/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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