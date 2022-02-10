主要的消費地區歐美巿場，需求已明顯復甦，品牌客戶今年下單轉趨積極，成衣接單暢旺，再加上2021年越南停工遞延出貨，羽絨衣廠光隆（8916）1月營收6.82億元，年增7％；光隆指出，傳統淡季的第1季，光隆成衣將以幾近倍數的成長寫下同期新高，並有望帶動光隆迎來有史以來最旺的首季。

客戶下單動能增強，光隆指出，今年前三季產線提早排單滿載。

光隆的品牌客戶Volcom，為全球知名的滑板運動品牌，也是今年2022冬奧美國滑雪板隊的官方裝備商。光隆指出，整個隊服系列採用的是Volcom獨有的“Volcom Zip-Tech”和“Volcom Utility Puff”專利設計，並結合光隆擅長的戶外機能服精緻製造工藝，將Volcom的“熱防護系統”（TDS）的功能充份發揮，可以完整保護運動員在低溫的氣候下，能保持溫暖和乾燥。

除此之外，光隆指出，公司也承包了我國2022冬奧代表團團服的設計與製造。