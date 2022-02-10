元月份台股重挫跌一度近千點進入盤整，但元大金獲利仍逆勢勁揚；根據元大金10日下午率全體金控之先公告的1月獲利，旗下證券銀行、人壽、子公司全面交出獲利佳績，金控稅後獲利17.1億、EPS0.14元，證券獲利8.58億，銀行獲利5.44億，人壽獲利4.13億。除了證券經紀業務的經紀收入之外，據了解元大旗下子公司在財務投資方面操作得宜，因此在債券殖利率飆升及股市重挫之下仍有一定的獲利貢獻，可以說是重要原因。而元大投信一月稅後獲利1.57億，EPS0.69元，是元大金所有子公司EPS最高的一家。

元大金10日也在ESG再度拿下國際大獎。元大金指出，國際永續評比機構S&P Global公布2022年永續年鑑（The Sustainability Yearbook）評比結果，元大金控在全球綜合金融領域中排名前1％，同時也是台灣唯一獲得金獎（Gold Class）的最高榮譽的金融業者，可見永續經營實力再次受到國際肯定。

2022年永續年鑑成員資格認定是以2021年CSA分數（即DJSI指數）為標準，評鑑內容為公司治理、環境、社會三大面向，全球716家入選成員中，台灣共有38家企業獲得肯定。

元大金控從2019年起，連續四年入選永續年鑑，在三大面向持續努力下，2021年獲得銅獎，今年更是榮獲金獎肯定。元大金控遵循金管會「公司治理3.0」永續發展藍圖，制定永續金融準則，致力實踐金融界最高的公司治理標準，發揮資金提供者與管理者的影響力，逐步將ESG因子要素納入授信、投資及金融商品開發中；作為台灣金融商品的領導先驅，滿足不同客群需求，元大金控因應客戶行為模式改變，結合全通路資源串聯子公司業務與運用數據分析，由內到外整合虛實通路，並強化資安管理系統，嚴格保護與尊重客戶個人隱私，績效大幅提升獲得評鑑肯定。

元大金控長期投入社會公益領域，COVID-19疫情爆發至今，捐贈新台幣逾2.6億給社福團體及第一線醫療體系，營運上兼顧企業社會責任，全台營業據點落實防疫守護員工，提供安全健康工作環境，並強化人才建設，在「選、育、用、留」方面加大力度，提供員工職涯永續的發展舞台，重視人力吸引與留才及人權，社會面向分數大躍進，成長幅度逾14％。