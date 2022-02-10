WDC日前表示位於日本境內四日市與北上市與Kioxia合資之NAND Flash產線，在1月下旬發生部分物料受汙染。事件發生前，TrendForce預估全年NAND Flash市場呈現微幅供過於求態勢，第一季至第二季均價較有走跌壓力，然WDC物料汙染影響重大，加上先前Samsung於西安疫情封城也促使NAND Flash價格跌價幅度趨緩，第一季價格跌幅將因此收斂至5-10%。此外，據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5%，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5-10%。

此事件受汙染的產品集中為3D NAND(BICS)，初估有6.5exabyte(約當為6500M GB)受影響。據TrendForce了解，受損位元占集團今年第一季產出13%、占全年總產出約3%。目前仍未確認恢復全線正常生產時程。值得注意的是，WDC已宣佈的災損很可能並非該事件的總損失，Kioxia部分受損的數量尚未合併計算，因此受影響總位元數恐再進一步升高。

WDC及Kioxia目前主力產品供應為PC client SSD及eMMC，如今隨著WDC供應占client SSD及eMMC市場第二及第一位，後續供應勢必受阻，故即便PC OEM 第二季生產需求下修，client SSD價格仍不易下跌。enterprise SSD方面，Kioxia PCIe 4.0獲得較多客戶驗證，原先預估該公司2022年市占率有望上升，然此一事件將衝擊該司產品出貨，且進一步影響後續採購行為，故在滿足生產前提下，第二季enterprise SSD產品價格跌幅將大幅收斂。

另外，由於現貨市場中的買賣雙方仍正在釐清事件與災情評估，多以中止報價因應，尚未產生新的報價，但TrendForce研判後續將明顯激勵現貨價格翻漲。同時，已有部分模組廠停止對NAND Flash相關產品進行報價。以合約價來看，目前以整季議定的部分應不會受到立即影響，但2月與3月的wafer報價將可能出現立即的漲幅。