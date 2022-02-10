亞泰(4974)自結2021年每股盈餘為5.87元，再創歷年新高，亞泰總經理吳淑品表示，展望第1季，由於部分客戶仍有缺料干擾，加上農曆過年工作天數下滑，估計整體業績有望持平去年同期，較上季微增，今年能不能創新高，主要取決於外在環境，只要再努力是有機會比去年好。

亞泰今天下午舉行線上法說會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，其產品影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成，由於具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

受惠遠距教學及居家辦公複合形態，影像感測器需求強勁，亞泰自結2021年合併營收約41.91億元，年增率5%，創下歷年新高，營業毛利約7.08億元，與2020年約略持平，主係調整員工薪酬福利影響所致，營業利益約5.12億元，稅後淨利約4.25億元，年增率14%，主係較前年匯率波動較小，基本每股盈餘達5.87元，獲利連續6年改寫高點。

展望第1季，吳淑品表示，由於部分客戶仍有缺料干擾，加上農曆過年工作天數下滑，估計整體業績有望持平去年同期，較上季微增。

亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，2021年亞泰資本支出約1.89億元，將產能擴增至年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，如果營運效益拉升，預期今年總產能可達4000萬套，由於去年資本支出較大，預估今年資本支出約5000萬元，主要用於自動化。

吳淑品指出，亞泰的核心技術可應用於掃描、辨識、檢查、儲存傳訊等功能，除了MFP之外，目前開發應用於掃地機器人模組營收占比也有4%-5%，至於應用於追蹤細胞設備的醫療產品已外銷歐洲市場，目前營收占比約1%。

由於2021營收獲利雙創新高，基期較高，加上疫情、船運緊俏、電子料供應鏈的調達緊張，需謹慎應對，吳淑品表示，今年能不能創新高，主要取決於外在環境，新冠肺炎疫情讓居家辦公等需求持續，只要再努力是有機會比去年好。