華宏(8240)1月營收受農曆年提前於1月25日關帳的影響，自結合併營收9.14億元，月減1.4％、年減7.94％。就各產品來看，車載防爆膜表現持續亮眼，受惠於汽車產業的復甦與電動車的研發推廣，使得每台車所要使用的面板數量增加外，各種樣式的車用顯示器面積也擴增，該產品營業額較上月大幅增加5成以上。近年來各品牌車廠相繼投入新車種的開發，在新車銷售佔比不斷提升下，未來車載防爆膜材料的表現將會持續維持水準，為華宏繼續挹注營收。

因受疫情影響帶動宅經濟與加速產業數位化，零售業者為了減少與人接觸的機會大幅度使用電子標籤。與上月營業額相比，電子標籤用功能材料的營收增加將近4成。隨著零接觸商機趨勢引領與節能減碳的意識抬頭，市場前景看好，華宏功能材料營收將會隨著全球市場的需求增加而出貨動能強勁。

熱導處理材料1月營業額較上月成長，持續維持在歷史銷售高峰。主要仍為大廠牌客戶的中高階與超薄NB、平板的功能增多，而需使用更多的導熱材料來解熱。