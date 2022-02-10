嘉義縣環保局爭取環保署經費，做六腳大排水質改善工程今天動土。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉市區內民生廢水、周邊畜牧廢水都排進六腳大排，導致六腳大排水質不佳，但若要做汙水下水道工程，全鄉需耗時約10-20年左右才能完成，嘉義縣環保局爭取環保署經費，做六腳大排水質改善工程，將新港地區廢水截流到地下水質淨化場進行生物淨化後，再放流回六腳大排，能有效減少7成以上的汙染，10日縣府辦理祈福動土典禮，預計明年1月完工。

嘉義縣環保局長張根穆指出，嘉縣過去都是以生態池方式淨化水質，首次推動地下水質淨化場，並做地上綠美化，汙染削減率達到7成以上，意即原先100公斤污染物可以減少70公斤，未來味道、顏色及水質會有很大幅度的改善。

嘉義縣工程六腳大排水質改善工程今天舉辦祈福動土典禮，嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、環保署副署長蔡鴻德及新港鄉長林茂盛等人皆參與。翁章梁表示，地下水質淨化場的設置可望改善六腳大排上游源頭的污染，且一併將新港公園緊鄰河道改善及文昌國小前廊帶景觀綠美化納入工程，完工後六腳大排可望成為縣內清水親水示範河段。

嘉義縣政府積極向環保署爭取補助經費辦理「嘉義縣六腳大排水質改善工程」，並由環保局負責發包施工，主體工程經費約新台幣6500萬元，中央補助經費新台幣4550萬元，預計於明年1月主體工程完工，後續將進行3個月試運轉。

張根穆指出，水質改善工程處理目標為新港鄉的雜排水為主，處理工法採接觸曝氣法，利用懸掛式生物濾材表面附著生長的生物膜將水中污染物作為營養鹽去除，預估每日處理425噸廢污水，可降低河川負荷。