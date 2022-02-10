新竹市政府去年投入1070萬元整修大菜市建築物，提升整體購物空間的舒適度與安全性。（陳育賢攝）

有30年歷史的新竹市農產運銷公司（大果菜市場）換上新裝了！新竹市政府去年投入1070萬元整修大菜市建築物，改善集貨場鋪面，修復龜裂、鋼筋外露梁柱，讓建築物更安全堅固，同時將室內重新粉刷，施作屋頂防水工程，提升整體購物空間的舒適度與安全性。

市長林智堅表示，新竹農產運銷公司經營大新竹地區最重要的蔬果批發市場，30年來扮演著穩定市場供需，確保蔬果供貨量及品質的角色，因建物老舊多有損壞。

他上任以來積極爭取經費，改善果菜市場內外周邊環境，從耐震補強、周邊人行友善環境、防水工程及基礎設施改善，藉由分階段規畫執行，逐步改造果菜市場的外貌與整體景觀。

去年市府再斥資1070萬元針對果菜市場建築物防水及基礎設施作改善工程，已於春節前夕完工。

市府產業發展處長許智堡表示，此次果菜市場建築物防水及設施改善工程，包含集貨場鋪面改善，過去柏油鋪面破損不平，重新鋪設厚度達10公分的新拌密級配瀝青混凝土，讓集貨場得以承受重型貨車碾壓，維護路面平整，並重新畫設導引標線，使貨車進出更安全方便。

另施作屋頂防水工程、梁柱天花板鋼筋外露混凝土剝落處修復，以及全棟室內重新粉刷等工項，使整體環境更整潔明亮。

產發處說明，果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓建築物，近年逐步修繕，2015年建築物耐震補強及修復、2017年外牆立面改善、2018年周邊人行友善環境改善、2019年果菜市場公廁改善、2011年防水與基礎設施改善等，藉由分階段規畫執行，提供市民更舒適的購物體驗。

此外，市府近年陸續推動新竹市各公有市場設施改善及轉型活化作業，除果菜之場之外，東門市場整修暨耐震補強工程、南門市場耐震補強及新竹市公有零售市場設施改善工程已於去年底完成，北門市場舊建物已拆除完成，新建物預計於今年底全新落成。

未來將持續改善竹市老舊市場的軟、硬體設施，同時進行各市場之營業活化，讓市民朋友們更願意走進傳統市場消費，也讓攤商有更優質的營業環境。