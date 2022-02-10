為爭停車位2女上演大亂鬥 警方：吃上官司得不償失

44歲的蔡姓女子與55歲的周姓女子，9日於台中市西屯區河南路上，因為搶停車位竟上演人肉擋車肢體衝突；民眾看到將過程錄影PO在臉書社團「爆料公社」，並留言雖沒拿武器，但不輸球棒隊；警方強調，該起街頭糾紛警方已將蔡女、周女依傷害、強制罪移送法辦。

警方指出，第六警分局西屯所於9日下午4時許獲報，西屯區河南路2段有2名女子發生糾紛打架，警員立即到場處理；發現是蔡女與周女兩人，行經西屯區河南路2段時，竟然為了爭停路邊的停車格，蔡女以人肉擋車阻止周女轎車前行，雙方暴發肢體衝突。

警方表示，周女下車後與蔡女理論發生拉扯，過程中又波及一旁蔡女的女兒造成3人擦挫傷；爭執過程全被民眾以手機拍下，po上傳臉書「爆料公社」，引發網友議論。警方事後將蔡女、周女帶回派出所，因雙方互提告訴，全案依傷害、強制等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。

轄區第六分局強調，民眾糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為，公然挑戰公權力，警方秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，以維市民安心的生活環境，雙方吃上官司、得不償失。