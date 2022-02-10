一名73歲阿伯後背反覆疼痛，往返多家復健科診所治療，半年來未見好轉，在家人建議下前往新竹國泰家庭醫學科門診，經家醫科醫師檢查後，判斷阿伯的背痛非單純肌肉拉傷，進一步詢問及檢查後，發現竟是攝護腺癌。家醫科醫師田又伃表示，家庭醫學科是診療全身各部位常見健康問題的專家，若不清楚自身狀況，可透過家醫科醫師的診斷，更能快速找到病因、對症下藥。

背部反覆疼痛的老伯前往復健科求診，期間也接受復健療程，治療長達半年，卻仍不見好轉。經由家人陪同前往家庭醫學科醫師田又伃求診，經過田又伃詳細的問診及理學檢查後於經驗上判斷，認為阿伯的背痛不同於其他單純肌肉拉傷、或退化性脊椎變化的症狀表現，於是更近一步詢問阿伯的平日作息、飲食、及睡眠狀況等等。

田又伃得知阿伯近期有頻繁出現便秘及解尿困難的問題，雖曾自行至藥局採購藥物，排便及排尿的問題仍忽好忽壞，本以為男性年紀大了、攝護腺肥大以致解尿困難都算正常的，所以沒有多加理會。

田又伃因此依照阿伯背痛、排尿不適以及便秘的狀況，安排阿伯做背部X光及攝護腺癌指數抽血檢查，檢驗結果出來，攝護腺癌指數過高異常，X光也顯示胸椎有疑似病理性骨折病灶，因此轉診泌尿科專科醫師後，也確診為攝護腺癌，胸椎骨病灶問題也是由癌症細胞侵犯所造成。

田又伃分享，家庭醫學科是診療全身各部位常見健康問題的專家，在身體發生病痛不適時、最先會依慣性的就醫方式，頭痛治頭、腰痛治腰，但不見得得到改善甚至根治，這時候建議可以到家庭醫學科就醫，把近期的症狀一一說明，透過家醫科醫師的診斷，更能快速找到病因、有效確實治療。