玉山金控1月每股盈餘0.13元 16:582022/02/10 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2022年1月自結盈餘，單月稅後盈餘16.7億元，較去年同期減少12.1％，EPS為0.13元。主要子公司玉山銀行稅後盈餘15.0億元，較去年同期減少12.5％，玉山證券稅後盈餘0.70億元，玉山創投稅後盈餘1.68億元。 玉山邁向第4個10年，聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。 法人估：伸興今年獲利拚一股本 《化工股》長興去年稅前盈餘創高 年增逾4成 #稅後盈餘 #玉山金控 #較去年同期 #每股盈餘 #自結盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》台郡上季EPS 3.76元 2021年每股盈餘8.19元 16:312022/02/09 財經 瑞軒1月營收月增7.49％ 出貨淡季不淡 10:102022/02/10 財經 《半導體》精測上季、去年獲利登次高 擬配息13.6元 16:312022/02/09 財經 《半導體》聯發科股民領紅包 現金股利估落72~76元 15:402022/01/27 財經 新應材 2／15登興櫃一般板 04:102022/02/10 證券．權證 《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 Q1淡季續強 07:442022/02/10 財經 永豐金 營運策略奏效 04:102022/02/06 證券．權證 《半導體》易華電1月營收持穩 Q2動能估回升 07:442022/02/10 財經 《半導體》精測今年營收逐季看增 探針卡貢獻拚逾半 16:142022/02/10 財經 《電腦設備》研華1月營收攀第3高 年增近2成 16:312022/02/09 財經 燁興1月營收為5.61億元、年減1.48％ 17:392022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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