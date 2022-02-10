玉山金控公布2022年1月自結盈餘，單月稅後盈餘16.7億元，較去年同期減少12.1％，EPS為0.13元。主要子公司玉山銀行稅後盈餘15.0億元，較去年同期減少12.5％，玉山證券稅後盈餘0.70億元，玉山創投稅後盈餘1.68億元。

玉山邁向第4個10年，聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸，並持續將ESG融入金融服務，推動業務穩健發展，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。

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