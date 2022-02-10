受惠外銷代工業務主要客戶拉貨動能保持強勁力道，挹注整體產能稼動率維持高檔，美吉吉-KY(8466)1月營收達3.5億元，年增33.6%，並改寫歷年同期新高記錄。

石塑地磚產品整體備貨需求增，美吉吉指出，推升占整體營收比重達20%的SPC石塑地磚產品銷售較去年同期成長54%，是1月營運能衝高峰的原因之一。

展望2022年第一季，美吉吉維持審慎樂觀看法。美吉吉指出，雖第一季適逢農曆新年使整體工作天數較少，但以目前美吉吉旗下外銷代工、自有品牌兩大業務訂單能見度仍高，使目前整體產能達到良好水準，加上集團已安排工廠春節期間留崗加班生產，同時戮力管控成本、費用力道、以及規劃原物料長期採購策略，皆有助於創造整體營運獲利能力精進。

為進一步提升集團於全球石塑地磚市場良好競爭力，美吉吉指出，持續投入新款LVT、SPC石塑地磚產品及環保材料等研發設計，並已陸續啟動新產品上市計畫，有助於同步擴大商用、家用石塑地磚應用，新產品亦已成功獲得兩大業務主要客戶下單需求，挹注目前在手訂單較去年同期呈現雙位數成長。