英國首相強生（Boris Johnson）9日宣布，2月底前將解除新冠隔離措施。

英國目前平均每日仍有7萬人確診新冠肺炎，不過英國首相強生（Boris Johnson）昨（9）日在議會宣布，將在2周內取消包括確診者隔離等英格蘭地區的所有防疫措施，引發譁然。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《紐約時報》（The New York Times）報導，現行英格蘭新冠防疫措施預計3月24日到期，強生昨日表示，只要確診數及住院人數持續下降，他預計所有防疫措施將提前一個月結束。

強生說：「如果目前振奮人心的數據趨勢持續，我預期我們將能夠提前整整一個月結束最後的國內限制，包括如果你的病毒檢測呈現陽性，法律要求你要自我隔離的措施。」

他稱計畫提前是因為「英國人民的辛勤工作正在得到回報」，他預計21日提出「與新冠共存」的計畫。

強生並未說明在新計畫下，確診者是否仍會被「要求」（非法律規定）避免和其他人接觸，不過唐寧街發言人後續回應，如同流感，政府不會「建議」確診者繼續上班，「我們永遠不會建議染上傳染病的人去工作」，發言人說免費病毒檢測仍會繼續，不過預期某個時間點就會被取消。

預計新措施將類似於現在英格蘭地區實施的口罩措施，沒有法律規定民眾要戴口罩，不過政府仍發布指引，建議民眾在人多的地方或密閉空間戴口罩。目前仍不清楚新計畫是否適用威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭等地區，這些地區有自己的新冠措施。

英國政府1月暗示3月底新冠限制到期後將解除所有管制，如今計畫提前一個月上路讓許多專家大感詫異，尤其全英國目前平均每天仍有7萬人確診。

代表許多教職及醫護人員的英國公共服務業總工會（Unison）會長麥卡尼（Christina McAnea）認為強生此舉太倉促，「每個人都想回到正常生活，但是新冠風險還沒有消失，走得太遠、太快了。」

聖安德魯大學（University of Saint Andrews）社會心理學教授萊克（Stephen Reicher）表示，取消隔離義務是最終、最有力的方式，告訴民眾「一切都結束了」、「感染不再重要」。

另據歐洲新聞台（Euronews）報導，瑞典昨日解除幾乎所有新冠限制，酒吧、餐廳不再需要提前至晚間11時打烊，聚會規定也鬆綁，進入公共場所不再要求出示疫苗護照。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）上周預告：「疫情還沒結束，但我們正進入全新階段，知識已經進步，好幾項研究都表明Omicron引發較少重症。」

在瑞典之前，丹麥前一周率先宣布取消幾乎所有防疫措施，成為全球第一個解除新冠限制的國家。