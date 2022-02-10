民進黨新北市黨部10日召開執委會，會中通過第 4 屆新北市議員候選人提名席次建議案，針對 2022 年底選舉作出共識，建議提 37 名市議員參選人，將提報中央黨部核定。過去民進黨章規定提名4席要有1席婦女保障名額，不過第一選區、第二選區、第六選區、第九選區與第十一選區雖未提名4席以上，這次仍各列1名婦女保障名額。

黨部主委何博文表示，本次選舉新北市議會應選 66 席，以議會席次過半為目標，民進黨長期鼓勵青年參政，對新人有黨內初選名調加權機制，給予沒有背景的優秀候選人更多支援。

何博文表示，雖然有五個選區提名人數未達四席，但經過評估與討論後，認為仍有婦女保障席次的需求。

何博文指出，新北市是台灣人口最多、發展快速的都市，讓民進黨在新北市議會過半，對爭取中央資源，發展地方建設更為有利。

何博文表示，目前民進黨在新北市議會席次雖未過半，然而民進黨在新北市的區域立委有 9 席，遠超過國民黨 3 席，2020 總統大選更獲得近 140 萬票，代表基層實力濃厚、爆發力強，對年底勝選有充足信心。黨部將全力輔選，務求團結一致，力拚議員席次過半，更要讓民進黨在新北市重返執政，為市民打造更繁榮的未來。

新北市黨部建議提名席次如下：第一選區（淡水、八里、三芝、石門）2 名（保障女性 1 名）；第二選區（五股、泰山、林口）2 名（保障女性 1 名）；第三選區（新莊）4 名（應有女性 1 名）；第四選區（三重、蘆洲）6 名（應有女性 1 名）；第五選區（板橋）5 名（應有女性 1 名）；第六選區（中和）3 名（保障女性 1 名）；第七選區（永和）2 名；第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）6 名（應有女性 1 名）；第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）2 名（保障女性 1 名）；第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）1 名；第十一選區（汐止、萬里、金山）2 名（保障女性 1 名）；第十二選區（平地原住民）1 名；第十三選區（山地原住民）1 名。