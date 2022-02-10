大陸一架疑似民航機2月5日飛過馬組東引上空，引發譁然。立委蔡適應表示，此舉已明確侵犯我國領空，視同宣戰行為，他認為，國防部相關預警系統還待加強，要求提出改進作為與措施。

蔡適應今天參加基隆西岸高架橋下工程動工典禮時表示，東引上空不應出現中國的飛機，此舉視同宣戰，並提及未來有幾件事情政府必須審慎處理，第一是為何中國飛機會經過台灣所管理的島嶼上空，他強調，不論是國際法或是相關法律，很明確的是在侵犯我國領空。

蔡適應說，東引、連江周遭和中國的領土非常接近，有必要思考如何畫分彼此的航道與禁航區，哪些是禁航區、哪些地區同意中國飛機無害通過？國防部應盡速處理、確定，否則國人或住馬祖地區的居民會搞不清楚，「為何中國的軍機會在我國上空？」是非常嚴重的事。

他指出，曾要求國防部，對於侵入我國ADIZ（航空識別區）地區的飛機都要公布，但當天國防部並未公布，他認為，軍方在東引配置的雷達、相關預警系統還是不夠，要求國防部提出改進作為與措施，保護國人生命財產安全，免於恐懼的自由。