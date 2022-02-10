剛因貨物稅免徵而調降的油價，馬上就要回漲了！由於油市吃緊原油飆高，依據機制，下周一中油恐大漲汽油價每公升1.2元、柴油每公升1.3元。調整後，95無鉛牌價上看31.4元，不僅登近3個月新高，也將會是今年最高價。

本周行政院宣布汽柴油貨物稅免徵，中油台塑因此宣布汽柴油每公升大降1.1元與0.5元，讓已突破31元的95無鉛汽油回到30.2元。豈料才剛降價，下禮拜就又要馬上調回來，而且比貨物稅調降前還高。

由於美國原油庫存意外大減500萬桶，造成油市吃緊，刺激布蘭特期油衝到近92美元。依據浮動油價機制，中油需於下周一調漲汽油每公升1.7元、柴油1.8元，但在緩漲機制啟動下，汽柴油獲少漲0.5元，估計漲幅最後落在1.2、1.3元。

如此95無鉛汽油新價衝上31.4元、柴油27.3元，不僅讓油價回到貨物稅調降前水準，甚且高於春節前價格，創下今年以來新高。開車族下周加滿50公升，油錢一次將比本周多60元，加越多失血越多。