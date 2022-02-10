新竹一名男子多年前毒駕遭罰9萬，還超速行駛、無照駕駛、闖紅燈、違規停車，多次違規又不繳停車費、通行費，共積欠121筆交通罰鍰，累計總金額超過26萬餘元，但男子卻拒絕繳納，行政執行署新竹分署多次催繳，男子仍耍賴裝死，經新竹分署鍥而不捨調查，發現男子有薪資債權，發出扣押命令後，逼得男子不得不乖乖繳錢。

31歲的男子在9年前因闖紅燈、超速甚至蛇行等連續違規遭取締後註銷駕照，但其後仍無視交通秩序及其他用路人安全，仍執意續為無照駕駛，不僅如此，他另外還有因未繳停車費及ETC通行費遭罰近百件，因該男子收受罰單後，拒不繳納積欠的罰鍰，累積超過26萬元。

新竹區監理所2013年起即陸續移送新竹分署強制執行，隨即多次催繳，但男子置之不理，新竹分署再對該男子名下財產展開調查，但無所獲，故多年來只能暫時核發債權憑證結案。

為促使該男子繳清罰鍰，新竹分署鍥而不捨，持續追查男子名下財產，果然發現該名男子有薪資債權，隨即發出扣押命令，讓他無所遁形，被抓包後，男子立刻繳清所有罰款後撤銷扣薪命令。

新竹分署呼籲，酒駕、毒駕恐造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，卻仍有人心存僥倖、屢次觸法，酒駕、毒駕已成為全民公敵，民眾切勿心存僥倖，新竹分署針對惡意欠繳的義務人將採取強力執行措施，且不輕易鬆手，與全民一起守護用路人人身財產安全，以遏止酒駕、毒駕歪風。