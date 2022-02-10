美股三大指數在周三齊收高。美指期周四走勢分歧，投資人正等待周四稍晚公布的美通膨資料。

周四香港恆生指數收漲94.36點或0.38%，為24924.35點，收復了中午的失土。國企股(H股)漲66.59點或0.76%，為8789.92點。內地股市在中午一度走弱，拖累港股表現；而香港單日確診人數首次衝破千人，也抑制市場情緒，市場擔憂上漲行情難持續。

在疫情惡化情形下，旅遊休閒股逆勢大漲4.3%，為表現最好的板塊。萬達酒店漲7.1%，香格里拉漲4.5%，閩港控股漲7.1%。

黃金和貴金屬股上漲2.7%；紫金礦業升5.8%，中國宏橋升5.7%。

內房股走高，世茂集團升12%，融創中國漲11%，龍光集團升9.5%。

中國恆大漲5.4%；據了解，創辦人許家印周日曾告知幕僚，今年要交樓7000萬平方米，60萬間樓房，相當於恆大擁有樓房的半數，要在今年完成交屋。

保利協鑫上漲2.8%，報2.56港元。該太陽能公司公告，基於股東利益最大化原則，該公司啟動一項可行性研究，並考慮在內地證交所上市。

藥明生物再跌5.4%，收報58.3港元，為美商務部公布名單之後的第三日下滑。大和指出，藥明生物業務不明朗，將評級由買進降至「跑輸大市」，目標價從167港元大降至75港元。