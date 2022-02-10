記憶體需求穩健升溫，記憶體模組大廠威剛(3260)1月營收為33.21億元，較去年12月增加1.65%，年增13.3%。威剛表示，由於三大DRAM廠的供給成長幅度有限，隨著下游庫存調整告一段落，DRAM現貨價自去年12月已止跌反彈，本季合約價也將落底；至於NAND Flash供應商公告生產線問題，目前正在評估影響程度，但威剛貨源多元且穩定，無供貨疑慮，預期此事件有助於NAND Flash後續價格發展。公司看好在價格基期偏低的態勢下，今年上半年備貨需求將陸續回籠，兩大記憶體價格可望漸入佳境。

威剛董事長陳立白進一步指出，今年第一季NAND Flash市況比先前樂觀，雖然上游產能變數較多，但本季合約價修正幅度將較去年第四季收斂，價格走勢轉趨穩定，有助於終端需求提升。若SSD、手機應用需求逐漸增強，NAND Flash的價格底部也有機會在今年第二季出現。整體而言，2022年DRAM及NAND Flash兩大記憶體都會是不錯的一年。

威剛1月產品結構，DRAM產品營收比重48.79%，SSD占比32.27%，記憶卡、隨身碟與其他產品為18.94%。

至於鎧俠(Kioxia)、威騰(WD)公告3D NAND Flash工廠發生原料受汙染問題，威剛表示，目前尚在評估對全球供應鏈的影響範圍及時間，不過整體而言這個消息將有利於NAND Flash價格支撐。同時因鎧俠與威騰未提出何時可恢復生產的具體日期，下游供應鏈在庫存備料上也可望啟動即時因應對策，對後續價格走勢相對正面。據TrendForce發布WDC與Kioxia去年第三季的合計市占高達32.5%，在此事件的影響下將可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5-10%。

全球元宇宙議題發酵之際，陳立白也強調，不論是建構元宇宙的基礎建設或是終端應用裝置都可以看到記憶體的商機無限。威剛不僅已做好相關產品布局，包括工控DDR5記憶體模組、高速傳輸的PCIe Gen5 x4 SSD，都將率先搶進伺服器、5G網通、高效能運算電腦、電競及創作者等應用商機，甚至也是亞洲同時做DRAM、NAND Flash應用產品的最大上市公司，因此在元宇宙的新創舞台上，威剛絕對會積極參與。

在新事業方面，威剛旗下威速登電動三輪車在物流業者的引頸期盼催貨下，將在今年上半年開始小量出貨給物流業者，下半年可望大量出貨，正式加入台灣綠色物流行列。威剛表示，除了傳統都會型物流使用外，下一步將以保溫/保冷功能進軍農漁畜、果菜、花卉市場以及小型商家運輸使用，同時主打外銷市場的電動三輪車充電款也會在今年第二季開始送樣，預期今年第四季之前可進入量產，加速拓展威速登電動三輪車營運版圖。