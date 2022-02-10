繼2020年首度推出「蔬果總動員」全店滿額贈活動，引爆消費者收藏風潮後，全聯福利中心今年再度推出全店滿額贈活動，投入近2億元台幣的高成本，取得超級英雄漫威肖像授權、商品製作，不只自2月11日起推出為期9周的「超級英雄總動員」全店滿額限量贈活動，也同步推出「漫威潮生活」點換購，最低只要200福利點起，就可加價換購漫威時尚精品，期望吸引小朋友、家長及年輕族群到店消費。

全聯指出，疫情下在家煮風潮盛行，為讓家長和孩子一起參與買菜，2020年首度推出「全店滿額贈」活動，反應相當熱烈，帶動整體業績較前期成長2成，今年再度重磅回歸全店滿額贈，首度取得漫威肖像授權，擴大整合活動內容，同步推出福利點換購，更將南港旗艦店打造成「超級英雄總動員」期間限定主題門市，另有漫威精品抽獎活動，若收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，有機會抽到全球限量1：1鋼鐵人金屬色特別版雕像，市價65萬元台幣。

漫威英雄系列吸盤公仔，在全聯單筆消費滿400元即可贈送1個。（全聯提供）、

自2月11日起至4月14日為期9周，消費者至全店單筆消費每滿400元，即免費贈送限量漫威英雄系列吸盤公仔1個，加10元可再加購1個；全聯小時達限定消費每滿400元贈2個，單筆上限6個。全系列共有24款可蒐集，除了18款一般版指標英雄，還有6個超人氣英雄夜光特效款，包含雷神索爾、綠巨人浩克、黑寡婦、鋼鐵人、格魯特與美國隊長等。收集全套24款漫威英雄系列吸盤公仔，並自拍上傳活動網站，就有機會抽中全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像1組，全球限量僅有30組，市價高達65萬元。

而結合「超級英雄總動員」全店滿額贈活動，全聯自同步推出「漫威潮生活」福利點輕鬆換活動，最低只要扣200福利點，或集滿4生鮮積分，即可加價279元至2580元的漫威商品，如「滑翔傘布旅行隨身袋」、「防水兩用包」、「經典浴巾」、「兒童雙層毛巾袍」、「鋼鐵之心兒童足球」等。