彰化縣長王惠呼籲中央對於雞農比照養豬產業，提升設備。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是全國最重要的雞蛋產地，今年飼料上漲、禽流感等諸多因素相加，造成雞蛋供應不足，王惠美呼籲中央對雞農也比照樣養豬產業，提升設備，對於許多原物料上漲，縣府也正在研議提升學校共同廚房或者外面便當的金額。

春節過後民生食品問題討論熱烈，行政院8日宣布解禁日本福島等５縣市食品，加上蛋品供應緊張等，也都牽動營養午餐，彰化縣政府強調絕對會加緊把關，並在契約上面做好規範，不可以提供具汙染性食品，給孩子們吃，也會對長照機構做相關的要求。

彰化縣長王惠美表示，縣府在主管周報時已經裁示衛生局、教育處還有各局處針對日本核食開放要做超前部署，儘早因應，因檢驗儀器目前全台灣只有3台，衛生局評估因為檢測量有限，首先一定要做好精準的稽查，源頭管制是最重要，衛生局每年對食安稽查都會聯合法制處的消保官、警政單位及農業處做常態性稽查，現在是否要請衛生局在2月20日進口後列為常態性溯源稽查。

至於缺蛋中央採取凍漲措施，雞農怨聲四起，彰化縣是全國最重要的雞蛋產地，每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化，入冬來雞場罹患禽流感，彰化縣養雞協會就指出，元月撲殺四場養雞場，蛋中雞就爆出缺口10萬隻，加上飼料飆漲，淘汰部分老母雞，加上冬天雞蛋養成率較低，諸多因素相加，使得雞蛋供應不足。

縣長王惠美表示，對於雞蛋短缺的狀況。現在中央方法有點用錯，主要是怎麼降低飼料成本才是最重要的，凍漲的結果造成蛋農損失，甚至有黑市產生，希望中央關心彰化縣農友比照養豬產業的升級，提供一定金額來提升農場設備跟環境，可以提高雞隻產蛋率，另一方面避免禽流感疫情，才是能夠根本解決民生問題。

王惠美也表示，到幾個超市視察後，目前狀況在彰化地區還充足，只是價格高低問題。也責成教育處、農業處及蛋農作協調，並請營養師會針對菜單去做相關調配，一定會讓孩子吃的健康營養。今年度研議提升學校共同廚房或者外面買便當的金額。