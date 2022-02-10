為了消弭長久以來亞泥公司於新城山礦場採礦的紛爭，總統蔡英文在2017年時指示組成「真相調查專案小組」，行政院近日核定報告並指出行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習，對此，行政院發言人羅秉成表示，政府誠懇面對此事，並針對忽略傳統慣習造成行政瑕疵表示遺憾與歉意，也會有後續的檢討改善措施。

行政院於2018年6月20日經成立「行政院亞洲水泥股份有限公司新城山礦場租用原住民族土地真相調查小組」，由政務委員林萬億擔任召集人，原民會主任委員夷將‧拔路兒擔任副召集人，經濟部、亞泥公司代表、專家學者、部落代表組成真相調查小組，近日公布結論指出，資料顯示，尚無發現不法；行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習並建議政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」、主動踐行諮商同意程序。

羅秉成說，會採取適當檢討措施以彌補族人損失，以落實原住民轉型正義的目標，建議事項將由原民會、經濟部、花蓮縣政府、秀林鄉公所及亞泥公司持續推動。

夷將‧拔路兒說，做出建議事項時各方都有人參與，也提及未來花蓮縣政付每年徵收礦石特別稅、亞泥付給秀林鄉公所的租金等，應有一定比率回饋給在地部落，此外，如果未來亞泥持續營運開採時，每年應要提撥一定的資金做為回饋基金，也仍待後續規劃。

夷將‧拔路兒指出，未來如果亞泥要停止開採礦石時，要在停止採礦前應提出礦場轉型與土地再利用計畫，「而不是挖好後就一個大洞還給族人」。

夷將‧拔路兒提及，至於本月12日舉行的諮商同意權部落會議與此次真相調查查標的並不同，無論屆時結果如何，希望仍要尊重部落意見、並接受最後的結果。