傳統24節氣進入立春與雨水交替時令！台中市都會區廣福里有一處廣達10公頃的小花海秘境！市議員陳淑華10日指出，該花海除向日葵、油菜花及波斯菊等美麗花朵綻放外，今年還有白色鋼琴及風車等裝置藝術，值得忙碌的都會區工商人，掌握元宵「小過年」假期前往體驗不一樣的風情。

附近民眾說，廣福里廣興宮前的小巷內有處10公頃的農田，每年二期稻作收割後，西屯區廣福社區發展協會與廣福里辦公室獲得農民支持，在休耕地廣撒波斯菊及油菜花種子，並於農曆年前後陸續開花形成一大片的花海充滿春意盎然，吸引市區很多民眾慕名前往賞花。

陳淑華說，廣福社區發展協會今年特在花海擺設鋼琴、風車等裝置藝術，讓遊客到花海中打卡，還在花海旁的一小區農田種許多蘿蔔，準備在開幕時安排附近小朋友及住戶們大夥兒一起拔蘿蔔，卻因本土疫情升溫只好取消。

農曆傳統24節氣進入立春與雨水交替時令，花海還綻放著波斯菊，民眾預期農曆元宵小過年後就刨除。貼心的市議員陳淑華建議民眾可利用元宵節前後，前往體驗不一樣且別具詩情畫意的都會新風情。