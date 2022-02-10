阿羅哈客運去年11月傳出財務危機，12月一度公告只營運到12月13日，交通部出手後，公司在最後一刻峰迴路轉公告續營，不料過不到2個月，阿羅哈再度公告，旗下2條路線台北－高雄、台北－嘉義只營運到2月18日，19日起停駛。對於車票履約或員工權益，業者承諾會盡最大的誠意處理完善。

阿羅哈客運表示，台北－高雄、台北－嘉義2條路線自去年12月14日不停駛以來，每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出相當嚴重，加上近期新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶，本土及境外移入個案似有擴大跡象，已持續影響民眾選搭國道客運意願。

因此，公司不得不再次選擇停業停損一途，以確保員工薪資及資遣費發放，並保障預售票民眾退票權益，退票機制會再行公告官網，造成不便之處，敬請各界見諒。

阿羅哈客運感謝交通部公路總局去年給予關懷，在承諾繼續經營後，已完成春節南北返鄉乘客疏運的階段性任務，在公司全體團隊努力經營下，雖想繼續服務卻也礙於經營現況考量，終究敵不過新冠肺炎疫情帶來的嚴重衝擊，讓支持公司的長官及乘客失望，也感謝各界關心與協助。

阿羅哈公司指出，2條路線將經營到2月18日24時止，對於阿羅哈客運的乘客或一同奮鬥的員工好伙伴，無論是車票的履約或是員工的勞動權益，公司會盡最大的誠意處理完善。

公路總局高雄市區監理所回應，已收到阿羅哈客運停止路線營運的消息，業者2月10日召開董事會決議公司自2月19日起全面停駛1年。待收到正式申請後，將以行車安全列為首要考量，盡速依監理程序辦理後續事宜。

高雄市區監理所說明，目前台北市往返高雄市的替代路線，計有國光客運及統聯客運；台北市往返嘉義縣市，則有國光客運、日統客運及統聯客運。