鋼管大廠美亞(2020)1月份合併營收為5.51億元、年增13.22％，且不銹鋼大廠唐榮(2035)和大成鋼(2027)1月份合併營收也出爐，其中唐榮單月營收為12.48億元、年增17.27％，大成鋼單月合併營收達到90.47億元、年增43.78％。