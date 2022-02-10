Covid-19新冠肺炎籠罩全球兩年，藝術文創產業面臨前所未有危機。元宇宙、NFT等數位科技崛起，除帶來商機也為藝文產業帶來無限想像。面對後疫情時代挑戰，中華展演文創發展協會於2022開春後推出免費系列講座「培養藝文即戰力」，邀請藝文產業的朋友一起進行文創保衛戰！

中華文創展演協會邀請來自台灣頂尖大學的教授，分享文創產業、創意設計、全球經濟策略分析等三大領域。從不同面向觀察剖析台灣未來文創產業發展。2/12講座談及後疫情時代的文創產業樣貌，透過數據來分析現況；以及如何透過創造力思考發想，帶領觀眾重新開啟對藝文產業領域的想像。2/19將介紹產業數位化及博物館在地化，並分享個案成功的經驗。3/5參與式藝術則講述如何喚起公民對於藝術文化的熱情，進而強化藝術創作與生活的連結。共舉辦5場免費講座。

中華展演文創發展協會成立於2019年，致力於跨領域、跨產業的文創產業串聯合作，帶動整體藝文產業發展。協會集結了身處在展覽、表演、文創等這些產業最前線公司，除了希望能讓大眾更清楚文創產業的現況與未來發展，更希望透過提供相關進修課程，來強化台灣文化人才培育、培養自身的思考與創造力。

五場講座皆安排位在隱身巷弄中的一號糧倉，前身為日治時期台北市第一座糧倉，走過戰火的痕跡。經過市政府的老房子運動，如今搖身一變成為辦理藝文活動的空間。2/12起的週六午後，歡迎對藝文產業有興趣的朋友，一同共襄盛舉。

講座資訊－

【培養藝文即戰力 系列講座】

地點：一號糧倉1樓（台北市松山區八德路二段346巷3弄2號）

2/12 (六)

14:30-16:00 後疫情時代的文創產業(臺北教育大學文化創意產業經營所 林詠能教授)

16:00-17:30 以設計思考模式培養創造力(東海大學創意設計暨藝術學院 許和捷教授)

2/19 (六) ~ 17:30

14:30-16:00 數位浪潮下的創新創業(臺灣師範大學全球經營與策略所 董澤平教授)

16:00-17:30 培養在地文化的博物館學(輔仁大學博物館學所 林秋芳教授)

3/5 (六)

14:30-16:00 參與式藝術的推動(臺灣大學創新設計學院 蔡佳芬教授)