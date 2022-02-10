館藏近5000件的台南市鄭成功文物館，3年前獲文化部博物館旗艦計畫補助，將轉型為「台南市歷史博物館」，去年中暫停開放，今天動工整建，總工程經費4519萬元，預計明年上半年完工，以嶄新「內涵」問世。

台南市文化局指出，鄭成功文物館是台南市極具指標意義的文化館舍，也是典藏明、清文物的重量級博物館，預計於2年內，以館藏文物為核心，轉型為專業博物館，升格為市府二級機關，展現台南作為文化首都的歷史能量。

鄭成功文物館歷史最早可追溯至1930年代，館舍名稱歷經1932年「台南市史料館」、1936年「台南州台南市歷史館」、1946年「台南市立歷史館」、1962年「台南市立民族文物館」，到2003年改名為「鄭成功文物館」，典藏文物數十年來透過許多學者、文史研究者的共同努力與蒐集，造就現今的豐厚成果。

目前展館建物為1961年負責規畫修復延平郡王祠之成功大學建築系教授賀陳詞所設計，1965年竣工後，台南市立民族文物館搬遷至此，經歷過2次整修，2010年與延平郡王祠一同被登錄為歷史建築。

文化局表示，由於鄭成功文物館同時具有歷史建築身分，館舍整建規畫秉持尊重建築語彙及歷史意涵等修復原則，維持館舍既有樣貌，並適度延伸結合周邊綠地及廣場，未來將成為親近市民的友善公共空間。此次整修工程預計進行館舍硬體設備更新、內部空間重新規畫及戶外平台修繕更新、植栽整理移植等。

閉館整修期間，展覽也結合博物館升級更新，同步規畫設計新常設展及特展內容，其中，新常設展將以「自造台南」為展覽主軸，講述台南自史前至今長遠發展史，成為造訪台南、認識台南的起點；開館第一檔特展以「台南柑仔店」為主題，帶領大家認識最道地的台灣味、台南味。