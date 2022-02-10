受疫情影響，花蓮市有不少家庭因收入減少受衝擊，市公所去年起將來自各界捐贈民生物資集中後，存入實物銀行。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

受到疫情影響，許多家庭生計陷入困境，花蓮市公所去年8月開辦「愛花蓮實物銀行」，盼能幫助有需求的家庭，讓弱勢民眾不挨餓，至今已有超過50個單位、個人送愛心，弱勢申請案超過達600件，其中，今年初因逢農曆春節，弱勢家戶物資需求更殷切，才一個多月就有177筆申請。

「愛花蓮實物」銀行陳列架上的物資有泡麵、白米、奶粉、清潔用品、沐浴盥洗用具、調味料、棉被、罐頭等數十品項。公所固定盤點、補貨，讓物資可以因應開放期間的需求。今天再有花蓮在地建設公司欣悅建設，由副總經理蔡亞薇代表捐出500包共2500公斤的在地哇好米，市長魏嘉賢感謝欣悅建設善盡企業社會責任，白米會存入實物銀行，讓愛心發揮最大效益。

魏嘉賢說，這兩年來受到疫情影響，有不少家庭因為收入減少或待業的關係，生活、經濟陷入困頓，花蓮市公所去年開辦實物銀行，已受理53個單位、宮廟、社團、企業及善心人士的物資捐助，去年申請物資案有427筆，今年才剛過一個多月，已經有177筆申請案，可見有不少家庭或個人有物資的需求。

愛花蓮實物銀行位在花蓮市中華路296之3號（忠孝國小旁），開放時間為周一至周五上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，周三及周五下午盤點休息。領有社會福利補助或生活陷入困境的家戶，可帶低收入戶證明文件前往申請，另外像車禍開刀住院、出監求職不順利的更生人等急難，也可檢附急難事件的證明文件申請，現場填寫表單後，立即發放物資。