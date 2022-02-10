鴻海(2317)受季節性因素及比較基期較高影響，2022年1月自結合併營收雙位數「雙降」至4457.5億元，為近5月低點、仍創同期次高。公司表示，1月營收表現符合預期，對首季季節性表現維持正面看待，預估將與去年同期大致持平。

由於營收認列期間調整，鴻海同步更正2021年12月自結合併營收為7157.83億元，月增15.42％、年增0.53％，改寫歷史新高。第四季合併營收修正為1.89兆元、季增34.65％、年減5.85％。全年合併營收修正為5.99兆元、年增11.92％，仍分創歷史次高及新高不變。

鴻海2022年1月自結合併營收4457.5億元，較去年12月修正後的7175.83億元減少達37.88％，較去年同期5002.18億元減少10.89％。公司表示，主要受到季節性因素、整體供應鏈維持吃緊影響，且去年新產品推出時間遞延，亦墊高比較基期。

鴻海指出，受季節性因素影響，四大產品線營收均與去年12月下滑，僅品牌伺服器拉貨動能持續，仍維持強勁月成長。若與去年同期相比則各有消長，元件及其他、雲端網路產品維持顯著年成長，電腦終端、消費智慧產品則因去年基期較高而有所衰退。

鴻海表示，集團1月營收表現符合預期。展望2022年首季，由於去年第四季部份需求受供應鏈影響而遞延，儘管去年因新產品推出遞延而墊高比較基期，仍正面看待今年首季的季節性表現，預期可望與去年同期大致持平。