光寶科(2301)1月全球合併營收為144.95億元，月減4%，光寶科將於2月14日舉行法說會，公布2021年財報，並說明第1季展望。

光寶科1月合併營收為144.95億元，月減4%，年增3%；就各部門來看，資訊及消費性電子部門因筆記型電腦、遊戲機電源供應器及雷射多功能事務機種出貨順暢，較去年同期持續成長，營收佔比達48%；光電部門因全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增7%，營收佔整體營收之21%。

雲端及物聯網部門因雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增近3成，佔整體營收31%。

光寶科技深耕永續受到肯定，除2022年再度入選國際永續評比機構標準普爾(S&P Global)「永續年鑑」(The Sustainability Yearbook)，並於全球電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業(Computers & Peripherals and Office Electronics)榮獲銀級獎 (Silver Class)，光寶也於最新公布的「碳揭露供應鏈議合評價」（2021 CDP Supplier Engagement Rating SER）」中再度受評為「Leaderboard」最高評等。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶以「光電節能，環境永續」作為核心使命，致力成為永續價值鏈的最佳夥伴。為了在產業中保持領先，光寶與國際永續標準保持同步，多年來對內設立嚴格的環境、社會和公司治理（ESG）指標自我要求，並積極攜手供應商共同開發低碳排永續材料，推動綠色創新與製程節能，建構產業循環經濟。

2021年光寶除了與供應鏈合作研發海廢回收塑料LGS-7505得到溯源與性能雙認證，也針對供應商製程推動「節能輔導計畫」，結合外部資源協助供應商夥伴進行減碳健檢，共提出77項具體改善方案，總節電潛力達1093萬度；同時積極佈署，推動「永續供應鏈綠色轉型專案」，邀請供應鏈成員共同進行組織型溫室氣體排放與產品碳足跡盤查，持續精進供應鏈碳管理。除了節能減碳，光寶更重視工作者的作業環境安全與尊嚴，2021年光寶針對供應鏈永續稽核與風險管理工具進行整體優化調整，委請外部第三方單位加入，針對RBA及人權等關鍵議題進行供應商現場稽核與自評，確保供應鏈夥伴充分落實企業社會責任。

2022永續年鑑依照2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、逾7500家大型企業進行評比排名。光寶科技連續十一年入選為道瓊永續指數DJSI成份股，並同時名列「世界指數」及「新興市場指數」，於全球電腦、周邊及辦公室電子設備產業名列第二，榮居台灣企業第一名。「供應鏈議合評價」則為CDP針對企業永續供應鏈管理之評分，光寶持續推動溫室氣體價值鏈(GHG Scope 3)盤查與社會參與，協助客戶與供應商節能減碳，於全球近12000家參與評鑑的企業中，取得前8%之優異成績，再度獲評為永續供應鏈管理標竿企業。