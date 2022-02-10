嘉威(3557)旺季效應顯現，加上船期安排得當，1月營收首次突破10億元，創下歷史新高，年增達70.97％，並且達到去年第一季14.74億元的68.5％。由於北美居家產品市場需求增溫，客戶庫存偏低，法人預期今年第一季營收不但優於去年同期，也有機會連續兩季創史上單季新高。

美系客戶是嘉威生活餐、廚具產品的主要市場，去年第四季進入美國銷售旺季，單季營收達到16.75億元，創下新高，2021年營收53.02億元，年成長19.71％，也是公司轉型後，連續三年營收創高。

根據Mastercard Spending Pulse統計，去年11月到12月24日零售銷售年增8.5％，較2019年成長10.5％，為近17年以來最大增幅，消費動能維持強勁，但美國零售商存貨銷售比持續處於低檔，通路商積極向亞洲供應商補貨，也是嘉威生活1月能夠突破10億元大關的主因。在穩健的終端銷售、通路庫存偏低情況不變，美國客戶回補庫存殷切，有利於嘉威訂單及營收展望。

此外，環保性能的產品取向是目前消費市場的主要趨勢之一，嘉威生活的餐具、廚具產品使用的材料除了泛用塑化材質之外，近年來導入環保材質，成功的將R.PET(再生環保聚酯材料)推廣進入北美客戶的採購清單，R.PET材料已與供應商簽署餐具產品領域的獨家使用契約，並得到主要客戶的支持，訂單逐年持續成長，在R.PET環保餐具產品市佔率第一。在減塑、降塑與可降解材質等環保材料亦已陸續導入，應用於新產品的設計，以因應客戶對環保材質產品的需求，環保材質的新產品將可增添嘉威生活的營運動能。