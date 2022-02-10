台中市高中以下學校11日將開學，雖台中市疫情平穩，市長盧秀燕在防疫記者會10日仍宣布，因Omicron新型變異株傳播速度極強，台中市高中職以下各級學校及幼兒園只要有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確診病例，即全校停止實體上課14天，並採線上教學，停課不停學。

教育局長楊振昇指出，去年9月因國內出現多例Delta確診病例，台中市提高校園停課標準，1人確診、全校停課14天，為確保校園師生健康，仍持續維持比中央所訂停課標準還要嚴格的標準，另針對全市各級學校共470處場點完成消毒，維護校園安全。

教育局長楊振昇表示，因應全市學校明日即將開學，各校已完成教學區域清潔消毒工作，師生們可安心返回校園。另有關校園教職員工生疫苗覆蓋率，目前全市公私立學校、幼兒園及補習班教職員工完整接種2劑疫苗比率已達97.75％；國高中學生同意在校接種，且完成2劑疫苗接種比率為92.06％。

針對開學後的校園防疫措施，教育局表示，考量春節9天連假國人多有探親、旅遊，且寒假期間各校師生跨縣市流動眾多，為防範疫情進入校園，至2月底前加嚴部分措施，包括大型集會活動如開學典禮、朝會改採線上、書面、廣播或延期辦理；每日師生入校(園)時及下午上課前進行體溫量測。

教育局指出，家長及訪客原則不入校，若有入校需求則須比照學校教職員工及入校工作人員完成2劑covid-19疫苗接種且滿14天；國小、國高中職皆僅開放戶外操場、球場及一間廁所，其餘皆暫不開放；持續停止跨縣市戶外教學、交流、旅行或比賽，待疫情緩和後再舉行或取消辦理。

教育局強調，校園人群密集，為社區防線重要的一環，防疫工作不能大意，將持續督導學校落實各項防疫措施，並請各校利用多元管道宣導勤洗手、戴口罩等個人防護觀念，提醒師生掌握自身春節旅遊史與接觸史，若有發燒或呼吸道等相關症狀，應速就醫並請假在家休息，落實生病不上班、不上課，維護彼此健康安全。