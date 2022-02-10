藥華藥（6446）受惠來自新藥Ropeg在美國用藥患者數高於預期，各通路藥局及經銷商的緊急補貨訂單，自結1月合併營收6465萬元，年增率107.92%。內部預期，在美國保險覆蓋數量持續增加，上半年可望達到80%保險覆蓋率。

藥華藥表示，其自創新藥Ropeg於2021年11月13日獲美國FDA核准用於治療成人真性紅血球增多症（Polycythemia vera，簡稱PV），是第一個獲FDA核准所有成人PV患者均可使用的藥品。在美國子公司自行銷售，並出貨給各通路商後，各通路商也建立自行預估的庫存備貨。

由於美國銷售通常以季報為主，新藥上市初期通路商多係以季預估進行訂貨，且部分通路商係初次經銷Ropeg及其較高藥價，故訂貨數量可能偏保守，僅於備貨不足時進行緊急追加補貨，因此初期無法按月於營收顯示實際病人用藥數量，預計於第一季度以後始能正常反映實際營收及病人用藥數量。

Ropeg為第一個獲FDA核准專門用於治療PV的長效型干擾素，於美國上市並順利納入部分保險給付後，已可觀察到醫師將部分原先使用Pegasys的PV患者轉為使用Ropeg治療，推估為用藥患者數持續快速增加原因之一。

藥華藥表示，打入美國市場首要先拚保險覆蓋率，因Ropeg是罕見疾病用藥，藥價較高，在美國的藥價每年約新台幣500萬元，所以保險覆蓋率等於市場關鍵指標。Ropeg在上市後已陸續被美國保險公司凱瑟集團及政府保險納入給付名單。隨著保險覆蓋率仍持續成長，內部也力拚上半年達到80%的保險覆蓋率。