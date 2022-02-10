清展科技專攻通風門、隱藏式紗窗、通氣裝置及無軌摺紗門等產品，並轉型智慧製造，兩岸都有設廠，屬於台灣的品牌廠商，由於高雄擁有完整上、中、下游金屬產業鏈，加上產值達1300億元的帷幕牆，也需搭配各式門窗，因此，高雄經發局將助攻打造鋁門窗產業、以及帷幕牆產業的雙聚落。

高雄市鋁門窗經營協會理事長、清展科技董事長周國忠10日表示，清展深耕高雄逾30年，不僅是億元豪宅、商辦等高端客戶首選品牌，近年更致力導入數位轉型，聯手近700家上下游業者與供應商打造「喜室門窗供應鏈AI整合平台」、「供應鏈Web平台」，首創「完全客製化接單後24小時快速到貨」，持續強化供應品質、效率及客製化的能力，推動在地產業轉型升級。

清展科技專攻通風門、隱藏式紗窗、通氣裝置及無軌摺紗門等產品製造，國忠指出，清展除了深耕台灣，也在8年前，前進大陸設廠，原本也規劃進軍越南，不過，因疫情關係而暫緩。

由於近年各地建設發展需求，帶動鋁門窗、以及帷幕牆產業成長，高雄市政府經發局看好高雄擁有完整上、中、下游金屬產業鏈，擬加速推動相關產業發展與數位轉型，因此，高雄經發局長廖泰翔與清展科技董事長周國忠當面交流產業布局與需求。

高雄經發局長廖泰翔10日表示，根據台灣帷幕牆技術發展協會估算，全台帷幕牆相關產業年產值達1300億元，其中，高雄業者產值就佔3成，加上有完整的上、中、下游金屬產業鏈，包含中鋼、中鋁、燁聯等金屬材料大廠都在高雄，不僅原料供應無虞，更有清展、高存全、台灣一川等多家優秀金屬加工業者，不論在鋁門窗或帷幕牆產業，都有持續向上成長的潛力。

廖泰翔指出，為了加速推動產業發展，去年高市府首次與台灣帷幕牆技術發展協會，合辦南台灣首場帷幕牆人才培訓班，主動為在地企業育才獲業者高度肯定，今年將陸續拜會標竿業者交流互動，因地制宜打造合適的輔導政策，了解業者轉型需求，解決痛點、當最強的後盾。